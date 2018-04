Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine stärkere Einbindung Russlands in die internationalen Bemühungen um eine friedliche Beilegung des Syrien-Konfliktes gefordert. "Es wird keinen Frieden in Syrien geben ohne eine politische Lösung", sagte Maas am Donnerstagabend bei einem Treffen einer kleinen Staatengruppe zum Syrien-Konflikt in Paris. "Wir werden uns Gedanken machen müssen, wie der Dialog zu Russland wieder aufgenommen werden kann. In diesen Fragen wird es keine politische Lösung geben ohne Russland."

