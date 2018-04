Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Donnerstag zu einem Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington aufgebrochen. Im Mittelpunkt der Gespräche am Freitag im Weißen Haus stehen neben der Handelspolitik internationale Krisen wie der Krieg in Syrien sowie die Haltung des US-Präsidenten zu dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran.

