Frankfurt/Main (AFP) In Frankfurt am Main hat am Donnerstag der Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Der 32-jährige Deutsche Abdelkarim E. B. muss sich vor dem Oberlandesgericht (OLG) der hessischen Metropole wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung und eines Kriegsverbrechens verantworten. Nach Gerichtsangaben kündigte er an, sich am nächsten Prozesstag zu dem Vorwurf zu äußern.

