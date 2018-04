München (AFP) Ein mit Spannung erwarteter Strafprozess um das Kirchenasyl hat am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht (OLG) München begonnen. In dem Revisionsverfahren befasst sich das Obergericht mit der Grundsatzfrage, ob sich ein abgelehnter Asylbewerber im Kirchenasyl des illegalen Aufenthalts schuldig macht. Das Amtsgericht Freising hatte dies verneint und den Aufenthalt im Kirchenasyl als "inlandsbezogenes Abschiebehindernis" gewertet, was einen Duldungsanspruch begründe.

