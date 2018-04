Schwerin (AFP) Weil er einen Welpen retten wollte, hat ein Mann aus der Nähe von Parchim in Mecklenburg-Vorpommern 24 Stunden in einer Klärgrube verbringen müssen. Erst dann hörten Nachbarn seine Hilferufe und alarmierten Polizei und Feuerwehr, wie Waldemar Reinke am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Schwerverletzt kam er ins Krankenhaus.

