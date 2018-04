Rostock (AFP) Die Wiedervereinigung ist nicht der einzige Grund für den deutlichen Anstieg der Lebenserwartung in Ostdeutschland gewesen. Die Aufholjagd begann bereits schon zehn Jahre vorher - noch zu DDR-Zeiten, wie das Max-Planck-Institut für demografische Forschung (MPIDR) in Rostock am Donnerstag mitteilte. Bereits vor der Wende sei das Sterberisiko in der DDR gesunken. Die Wiedervereinigung habe aber den Trend zum längeren Leben beschleunigt.

