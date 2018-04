Berlin (AFP) Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat die Kundgebungen in Berlin und anderen deutschen Städten gegen Antisemitismus als "ein wichtiges Symbol und Zeichen" gelobt. Ein einziger Tag könne zwar "keinen Wandel in der Gesinnung" erreichen, bringe aber "den ein oder anderen, vielleicht sogar viele Menschen zum Nachdenken", sagte Schuster am Mittwoch in den ARD-"Tagesthemen".

