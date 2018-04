München (AFP) Die Verteidigung der NSU-Hauptangeklagten Beate Zschäpe hat nach einer Mittäterschaft auch eine Beihilfe ihrer Mandantin zu der rechtsmotivierten Mord- und Anschlagsserie bestritten. "All diese Verbrechen wurden allein von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos begangen", sagte Zschäpes Rechtsanwalt Mathias Grasel am Freitag am dritten Tag des Verteidigerplädoyers im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München. Da diese 2011 gestorben seien, könnten ihre Taten auch nicht mehr bestraft werden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.