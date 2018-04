Koblenz (AFP) Wenige Tage nach einer Großrazzia im Schleuser- und Rotlichtmilieu hat die Bundespolizei zwei weitere Hauptverdächtige verhaftet. Die 40-Jährige Frau und ihr 29-jähriger Lebensgefährte wurden am Mittwoch bei ihrer Rückkehr aus Thailand am Frankfurter Flughafen gefasst, wie die Bundespolizeidirektion Koblenz mitteilte. Am Donnerstag wurde Haftbefehl erlassen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.