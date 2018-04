Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will Firmen gegenüber großen Plattformanbietern wie Google und Amazon besser schützen. Kleinere Unternehmen hingen von ihrer Sichtbarkeit auf Plattformen ab, und Internetgiganten würden diese Position häufig ausnutzen, sagte Digitalkommissarin Maryia Gabriel am Donnerstag in Brüssel. Künftig sollen Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen auf Vermittlungs- und Suchportalen anbieten, besser über deren Strategien informiert und im Streitfall besser geschützt sein.

