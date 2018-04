Neu Delhi (AFP) Beim Zusammenprall eines Schulbusses mit einem Zug sind in Indien mindestens 13 Kinder ums Leben gekommen. Fünf weitere Kinder wurden bei dem Unglück an einem Bahnübergang im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh lebensgefährlich verletzt, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Alle Opfer waren jünger als zehn Jahre.

