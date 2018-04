Teheran (AFP) Ein britisch-iranischer Wissenschaftler und Friedensaktivist ist im Iran unter Spionageverdacht festgenommen worden. Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars meldete am Donnerstag die Festnahme mehrerer "Angehöriger eines mit Großbritannien verbundenen Infiltrationsnetzwerks", darunter Abbas Edalat, der als Professor für Computerwissenschaft und Mathematik am Imperial College in London lehrt.

