Jerusalem (AFP) Nach einem Unwetter mit Überschwemmungen im Süden Israels sind am Donnerstag mehrere Jugendliche im Gebiet des Toten Meeres vermisst worden. Andere wurden nach Polizei- und Medienangaben schwer verletzt. Die Polizei nannte keine Zahlen, aber in Medienberichten war die Rede von mindestens sieben Verletzten aus einer Gruppe von 25 Jugendlichen. Diese nahmen an einem Programm zur Vorbereitung auf den Wehrdienst teil.

