Bengasi (AFP) Der abtrünnige libysche General Chalifa Haftar ist am Donnerstag nach längerer Abwesenheit in seine Heimat zurückgekehrt. Haftar traf in der ostlibyschen Stadt Bengasi ein, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der 75-Jährige hatte sich unter anderem in Paris aufgehalten, wo er sich in einem Krankenhaus behandeln ließ. Er zeigte sich nun erstmals seit Wochen öffentlich.

