Seoul (AFP) Experten haben Zweifel an einer Studie chinesischer Wissenschaftler geäußert, wonach Nordkoreas Atomtestanlage Punggye Ri nach einer massiven Explosion vom Vorjahr nicht mehr nutzbar sei. Der Berg Mantap auf dem Testgelände im Nordosten des Landes sei "nicht eingestürzt und es gibt keinen Beweis, dass er unbenutzbar ist", schrieb Jeffrey Lewis vom kalifornischen Middlebury Institute of Strategic Studies am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.