Brüssel (AFP) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Beibehaltung der Sanktionen gegen Nordkorea gefordert. "Bis wir konkrete Veränderungen in Nordkoreas Handeln sehen, müssen wir den Druck aufrecht erhalten und die Sanktionen fortsetzen", sagte Stoltenberg am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Brüssel am Tag vor einem historischen Treffen der Staatschefs Nord- und Südkoreas.

