Istanbul (AFP) Amnesty International hat der Türkei vorgeworfen, den seit Juli 2016 geltenden Ausnahmezustand zu nutzen, um ein "Klima der Angst" unter Menschenrechtsgruppen zu schaffen. "Was wir in der Türkei erleben, ist die gezielte Zerschlagung der Zivilgesellschaft und den Missbrauch des Ausnahmezustands zu diesem Ziel", sagte der Amnesty-Forscher in der Türkei, Andrew Gardner, bei der Vorstellung eines neuen Berichts in Istanbul.

