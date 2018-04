Washington (AFP) Die US-geführte Militärkoalition gegen die Dschihadisten in Syrien und im Irak hat am Donnerstag die Tötung weiterer Zivilisten bei Luftangriffen eingeräumt. In einer Erklärung hieß es, zwischen dem 27. April und dem 25. Mai 2017 habe es bei drei Luftangriffen 28 zivile Opfer gegeben. Dies habe die im März abgeschlossene Überprüfung entsprechender Hinweise ergeben. Von 49 Hinweisen seien nur drei als glaubwürdig eingestuft worden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.