Bielefeld (dpa) - Der viermalige deutsche Fußball-Meister 1. FC Kaiserslautern ist erstmals in seiner fast 118-jährigen Vereinsgeschichte in die 3. Liga abgestiegen. Die Pfälzer können sich nach einem 2:3 (1:0) bei Arminia Bielefeld am Freitag nicht mehr vor dem Absturz aus der 2. Bundesliga retten.

