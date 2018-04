Seoul (AFP) Südkorea und Nordkorea streben noch in diesem Jahr eine Friedensvereinbarung für die Halbinsel an und wollen sich für eine atomare Abrüstung einsetzen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In erklärten am Freitag bei einem historischen Gipfeltreffen, es solle ein Ende des seit Jahrzehnten währenden Kriegszustandes ausgerufen werden. Ziel sei eine "dauerhafte und stabile" Friedensregelung.

