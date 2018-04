Eriwan (AFP) Armeniens kommissarischer Regierungschef Karen Karapetjan hat am Freitag ein Gesprächsangebot von Oppositionsführer Nikol Paschinjan zurückgewiesen. Der Interims-Ministerpräsident glaube, "dass Verhandlungen, in denen eine Seite die Agenda diktiert und die andere das nicht kann", keine Verhandlungen seien, sagte Karapetjans Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Paschinjan hatte am Donnerstag erklärt, nur er allein komme in Frage für die Nachfolge des am Montag zurückgetretenen Regierungschefs Sersch Sarkissjan.

