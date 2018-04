Sarajevo (AFP) Die Polizei in Bosnien hat am Freitag den früheren bosnischen General Atif Dudakovic und elf weitere Verdächtige wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an Kriegsverbrechen festgenommen. Den Soldaten der bosnisch-muslimischen Armee wird vorgeworfen, für die Ermordung hunderter Menschen im Bosnien-Krieg verantwortlich zu sein. Die Beschuldigten waren Mitglieder einer von Dudakovic angeführten Armeeeinheit, die im Westen Bosniens in einer Region stationiert war, die von serbischen Truppen aus Kroatien und Bosnien umstellt war.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.