Sofia (AFP) Die EU-Kommission sieht Bulgarien als das nächste Land, das der Eurozone beitreten wird. Daran gebe es "keinen Zweifel", sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici am Freitag beim Treffen der Euro-Finanzminister in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Die Aufnahme in die Währungsunion dürfe aber nicht überstürzt und die Kriterien müssten eingehalten werden. Der Euro-Beitritt müsse auch für Bulgarien ein Vorteil sein "und nicht ein Schock".

