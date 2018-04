Berlin (dpa) - Die große Koalition will die «schwarze Null» auch in den kommenden fünf Jahren halten. Ausgaben und Einnahmen sollen sich also weiterhin die Waage halten: Für 2018 sollen sich beide Posten auf 341 Milliarden Euro belaufen. Das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums verlautete. Bis 2022 sollen die Ein- und Ausgaben auf jeweils 367,7 Milliarden Euro steigen. Die wichtigsten Projekte der schwarz-roten Koalition sind zum Beispiel die Erhöhung des Kindergelds oder Mittel für die Förderung des Wohnungsbaus.

