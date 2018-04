Peking (AFP) Ein Messerangreifer hat in China sieben Schulkinder getötet und 19 weitere verletzt. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, wurden die Kinder auf dem Heimweg in der Provinz Shaanxi im Norden des Landes angegriffen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

