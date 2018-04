München (AFP) Gegen den im vergangenen Jahr in Berlin entführten und in seiner Heimat verurteilten Vietnamesen Trinh Xuan Thanh und seine Frau ist einem Bericht zufolge in Deutschland wegen Geldwäsche ermittelt worden. Das Berliner Landeskriminalamt (LKA) habe im Jahr 2013 einen Hinweis auf ein von Thanhs Ehefrau eröffnetes Konto mit 635.000 Euro erhalten, berichtete das Magazin "Focus" am Freitag vorab unter Berufung auf LKA-Unterlagen.

