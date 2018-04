Berlin (AFP) Zwei mutmaßliche Unterstützerinnen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind einem Medienbericht zufolge mit ihren Kindern aus dem Irak nach Deutschland zurückgekehrt. Wie die Tageszeitung "Die Welt" am Freitag berichtete, landeten die beiden Frauen am Donnerstag an Bord einer Linienmaschine in Frankfurt am Main. Dem Bericht zufolge wird gegen sie ermittelt, es liegen derzeit allerdings keine Haftbefehle gegen sie vor.

