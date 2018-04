Leipzig (AFP) Für freilaufende Hunde ohne feststellbaren Besitzer sind vorrangig die Kommunen zuständig. Denn der Hund ist als Fundsache zu behandeln, wie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in einem am Freitag bekannt gegebenen Urteil entschied. Für die Versorgung gefundener Tiere in einem Tierheim muss die Kommune nach drei weiteren Urteilen aber nur aufkommen, wenn sie das Tierheim hierzu beauftragt hat. (Az: 3 C 24.26, 3 C 5.16 und weitere)

