Wiesbaden (AFP) In Wiesbaden ist am Freitag ein Mensch bei einer Explosion an einem Auto verletzt worden. Es sei nicht von einer politisch motivierten Tat auszugehen, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit.

