Sofia (AFP) Die EU-Kommission hat von Deutschland und den anderen Euro-Ländern Kompromissbereitschaft bei der Reform der Währungsunion gefordert. Die Vollendung der Bankenunion sei in den vergangenen Monaten mehrfach diskutiert worden, um Entscheidungen der Staats- und Regierungschefs im Juni zu ermöglichen, sagte der für den Euro zuständige Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis am Freitag in Sofia. "Die Wahrheit ist: Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen etablierte Positionen aufgeben und Kompromisse finden."

