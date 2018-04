Stralsund (AFP) Ein Bauarbeiter hat bei der Polizei in Stralsund drei Geldbörsen abgeliefert, die vor mehr als zehn Jahren gestohlen wurden. Er entdeckte die Portemonnaies in der Zwischendecke eines Hauses, das gerade saniert wird, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Da sich in ihnen zwar kein Geld mehr befand, aber Ausweise und ähnliche Personaldokumente, konnten die Beamten aus Mecklenburg-Vorpommern die Eigentümer kontaktieren.

