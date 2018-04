Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund mehrerer antisemitischer Vorfälle in den vergangenen Wochen bereitet dem jüdischen Grundschullehrer Daniel R. aus Berlin der alltägliche Antisemitismus zunehmend Sorge. "Sich öffentlich als Jude in Großstädten oder in Berlin zu erkennen zu geben, das gibt Ärger", sagt der 43-jährige R., der eigentlich anders heißt, doch zum eigenen Schutz seinen richtigen Namen nicht nennen will, der Nachrichtenagentur AFP.

