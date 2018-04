Passau (AFP) Israels Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hat sich entsetzt über die Angriffe auf Juden in Deutschland gezeigt. "Dass solche Taten in Europa geschehen, ist eine Schande. Dass solche Taten in Deutschland geschehen, ist die größte Schande", sagte Issacharoff der "Passauer Neuen Presse" von Freitag. Er forderte harte Strafen für die Täter. "Es kann keine Alternative zur Null-Toleranz für alle Formen von Antisemitismus und Rassismus geben."

