Washington (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zu voraussichtlich schwierigen Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus eingetroffen. Bei ihrem Kurzbesuch am Freitag standen vor allem der Streit um die US-Strafzölle und um das Atomabkommen mit dem Iran auf der Tagesordnung. Nach Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ist Merkel in dieser Woche bereits der zweite Gast aus Europa, der Trump im Sinne der EU beeinflussen will.

