Düsseldorf (AFP) Das Gedenken an den Brandanschlag von Solingen vor 25 Jahren soll nach dem Willen der nordrhein-westfälischen Landesregierung nicht von politischem Zwist überschattet werden. Der bevorstehende Jahrestag der Tat vom 29. Mai 1993 eigne sich "nicht für parteipolitischen Streit, weder in der deutschen Politik noch im türkischen Wahlkampf", erklärte der Düsseldorfer Regierungssprecher Christian Wiermer am Freitag.

