Hamburg (AFP) Vor dem Hamburger Oberlandesgericht (OLG) hat am Freitag der Prozess gegen ein 29-jähriges mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Dem aus Tschetschenien stammenden russischen Staatsbürger wird vorgeworfen, 2014 und 2015 für den IS in Syrien gekämpft zu haben. Nach Angaben eines Gerichtssprechers wies er die Vorwürfe zum Auftakt des Verfahrens über seinen Verteidiger zurück. Er sei niemals IS-Mitglied gewesen.

