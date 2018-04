Darmstadt (AFP) Die Polizei hat den Dieb gefasst, der im hessischen Rüsselsheim ein Auto mit zwei darin sitzenden Kinder klaute. Der 55-Jährige sei in der Nacht zum Freitag festgenommen worden, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Auch der gestohlene Wagen, dessen Schlüssel der Tatverdächtige bei sich trug, wurde in Groß-Gerau gefunden.

