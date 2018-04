Sinsheim (dpa) - 1899 Hoffenheim hat sich zumindest vorerst auf Platz vier in der Fußball-Bundesliga verbessert, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Hoffenheim gewann zum Auftakt des 32. Spieltags 3:1 gegen Hannover 96 und zog an Bayer Leverkusen vorbei. Die Niedersachsen haben damit rechnerisch immer noch nicht den Klassenverbleib gesichert.

