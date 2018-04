Berlin (dpa) - Der 1. FC Köln kann an diesem Samstag als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga feststehen, am Sonntag könnte es auch den Hamburger SV treffen, der wie die Kölner am 32. Spieltag bei einem Konkurrenten um den Klassenverbleib antreten muss.

Der alte und neue Meister Bayern München erwartet seinen künftigen Trainer Niko Kovac und dessen bisheriges Team Eintracht Frankfurt - beide werden sich in drei Wochen noch einmal wiedersehen.

ABSTIEGSKAMPF: Den Tabellenletzten 1. FC Köln trennen vor dem Gastspiel beim SC Freiburg acht Punkte von den Breisgauern, die nach fünf Niederlagen auf Relegationsrang 16 zurückgefallen sind. Verlieren die Kölner, steht der Abstieg fest - ein Jahr nach dem rauschend gefeierten Einzug in die Europa League.

Gewinnen die schwer unter Druck geratenen Freiburger und schafft der Vorletzte Hamburger SV keinen Sieg beim Tabellen-14. VfL Wolfsburg, kann Freiburg nicht mehr direkt absteigen. Verliert der HSV, steigt er ab, falls Freiburg gegen Köln gewinnt und am Sonntag auch der Tabellen-15. Mainz gegen Leipzig. «Daran verschwende ich keinen Gedanken», versicherte HSV-Trainer Christian Titz. Freiburg, Mainz und Wolfsburg haben bisher jeweils 30 Punkte, die Hamburger nur 25. «Nervlich sind das extremste Belastungen», sagte Freiburgs Trainer Christian Streich zum Abstiegskampf.

KOVAC IN MÜNCHEN: Der künftige Bayern-Trainer Niko Kovac präsentiert sich mit Eintracht Frankfurt bei seinem künftigen Arbeitgeber. Während der schon feststehende Meister aus München wegen der erhofften Aufholjagd im Champions-League-Halbfinale am Dienstag bei Real Madrid einige Stammkräfte schonen dürfte, geht es für die Hessen auf Platz sieben um Punkte für die Europapokal-Qualifikation. Die Partie ist auch ein Test für das DFB-Pokalfinale zwischen dem künftigen und dem jetzigen Kovac-Team in drei Wochen.

ANSONSTEN: Der FC Schalke 04 will gegen Borussia Mönchengladbach Platz zwei vor Borussia Dortmund verteidigen. Bayer Leverkusen will gegen den VfB Stuttgart der Champions-League-Qualifikation näherkommen. Hertha BSC und der FC Augsburg haben im Spiel gegeneinander nach unten nichts zu verlieren, allenfalls die Berliner könnten bei einem Sieg noch leise auf die Europa League hoffen.

