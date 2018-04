Brüssel (AFP) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat nach dem historischen Korea-Gipfel vor verfrühter Euphorie gewarnt. Die Begegnung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In sei zwar ein "ermutigender erster Schritt", sagte Stoltenberg am Freitag bei einem Treffen der Nato-Außenminister in Brüssel. "Uns muss aber bewusst sein, dass noch viel harte Arbeit vor uns liegt."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.