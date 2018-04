Seoul (AFP) Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In haben sich für ein atomwaffenfreies Korea ausgesprochen. Außerdem streben die beiden Staatsführer eine Friedensregelung für die koreanische Halbinsel an, wie es in einer am Freitag nach einem historischen Gipfeltreffen veröffentlichten gemeinsamen Erklärung heißt. Moon will demnach noch in diesem Jahr nach Pjöngjang reisen.

