Damaskus (AFP) Nach tagelangem Bombardement der letzten Bastionen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Süden von Damaskus sind die syrischen Regierungstruppen in die Stadtteile Hadschar al-Aswad und Kadam vorgerückt. Die Truppen würden "an zahlreichen Fronten" vorrücken, nachdem sie die "Verteidigungslinien der Terroristen" durchbrochen hätten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Freitag.

