Istanbul (AFP) Im Westen der Türkei sind laut einem Medienbericht vier hochrangige Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefasst worden. Die türkische Polizei habe die IS-Anhänger bei einem Anti-Terror-Einsatz in der Küstenstadt Izmir gefasst, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Unter ihnen sei auch der "Emir" der sunnitischen Extremistengruppe für die syrische Provinz Deir Essor.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.