Washington (AFP) Die US-Wirtschaft ist zu Jahresbeginn nicht recht in Schwung gekommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltweit größten Volkswirtschaft wuchs einer ersten Schätzung zufolge im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,3 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Das war zwar besser, als viele Analysten vorausgesagt hatten - aber deutlich weniger als im Schlussquartal 2017, als das BIP um 2,9 zugelegt hatte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.