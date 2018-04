Wolfsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg trennt sich von Sportchef Olaf Rebbe. Das teilten die abstiegsbedrohten Niedersachsen am Freitagabend, einen Tag vor dem wichtigen Duell mit dem direkten Konkurrenten Hamburger SV, mit.

Die Trennung erfolgt formal zum 30. Juni, allerdings wird Rebbe sofort von seinen Aufgaben entbunden. Der 39-Jährige steht seit geraumer Zeit beim Tabellen-14. in der Kritik. Sein Aus spätestens zum Saisonende galt als sicher. Rebbe war nach dem Ende der Ära von Klaus Allofs im Dezember 2016 zum Manager befördert worden. Der aktuelle Trainer Bruno Labbadia ist bereits der vierte VfL-Trainer in dieser Zeit. Gelohnt haben sich die häufigen Trainerwechsel nicht. Der VW-Club spielt im zweiten Jahr in Folge gegen den Abstieg.

Spätestens seit den öffentlich gewordenen Verhandlungen des VfL in dieser Woche mit Hannovers Sportchef Horst Heldt über einen Wechsel war Rebbe nicht mehr zu halten. Der Wechsel von Heldt zum VfL hatte sich allerdings zerschlagen, weil Wolfsburg nicht bereit gewesen war, die von Hannovers Clubchef Martin Kind geforderte Ablösesumme zu bezahlen. Die soll bei rund fünf Millionen Euro gelegen haben.

VfL-Mitteilung