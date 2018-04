Minsk (AFP) Der regierungskritische weißrussische Journalist Dmitri Halko ist nach der Rückkehr in sein Heimatland festgenommen worden. Dem 38-Jährigen werde ein Angriff auf einen Polizisten zur Last gelegt, teilte das für die Untersuchung schwerer Straftaten zuständige Ermittlungskomitee am Freitag mit. Die Festnahme des Journalisten, der unter anderem für die britische Zeitung "The Times" arbeitete, erfolgte demnach bereits am Sonntag vergangener Woche, als er aus der Ukraine nach Weißrussland einreiste.

