Berlin (AFP) Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) will das Angebot für misshandelte Frauen verbessern. Der Staat müsse dafür sorgen, dass es genügend Angebote gebe, um Frauen in Gewaltsituationen aufzufangen, sagte Giffey den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagausgaben). Bislang gebe es in Deutschland "viel zu wenig Zufluchtswohnungen und Frauenhäuser". Bei dieser Aufgabe solle der Bund die Länder unterstüzen, forderte die Ministerin.

