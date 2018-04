Berlin (AFP) Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat sich enttäuscht über das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit US-Präsident Donald Trump gezeigt. "Ich bedaure, dass der Besuch der Bundeskanzlerin in Washington keine sichtbare Annäherung in den Streitpunkten zwischen Deutschland und den USA gebracht hat", erklärte BDI-Präsident Dieter Kempf am Samstag. "Auch wenn eine atmosphärische Verbesserung zwischen der Bundeskanzlerin und dem US-Präsidenten spürbar ist, hätte ich mir substanzielle Fortschritte gewünscht."

