Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Ziel bekräftigt, bis zum Jahr 2025 Vollbeschäftigung zu erreichen. "Im Augenblick haben wir die beste Arbeitsmarktsituation seit der deutschen Einheit", sagte Merkel am Samstag in ihrem neuen Podcast. Auch wenn es in Deutschland inzwischen weniger als 2,5 Millionen Arbeitslose gebe, dürfe sich keiner auf dieser Situation ausruhen.

