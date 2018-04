Gap (AFP) In den französischen Alpen haben am Samstag etwa 200 Menschen gegen einwandererfeindliche Aktionen von Rechtsextremen protestiert. Die Kundgebung in Gap fand unter dem Motto "Gastfreundlichkeit für Migranten hat keine Grenzen"statt. Es gehe um eine "Botschaft der Solidarität", sagte die linksgerichtete Europaabgeordnete Marie-Christine Vergiat der Nachrichtenagentur AFP.

